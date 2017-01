MDR Rundfunkchor gewinnt Classic Award ICMA

erschienen am 19.01.2017



Berlin (dpa/bb) - Der Rundfunkchor des MDR gehört zu den diesjährigen Preisträgern der International Classical Music Awards (ICMA). Das teilte die Deutsche Orchestervereinigung (DOV) am Donnerstag mit. Die ICMA gehören zu den wichtigsten Auszeichnungen der klassischen Musikbranche. Die internationale Jury besteht aus Musikjournalisten und -kritikern. Andreas Masopust, stellvertretender Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, lobte den MDR Rundfunkchor: «Er und die anderen Rundfunkchöre in Deutschland gehören zur Weltspitze und sind Schätze unserer Musikkultur». Der ICMA wird in 22 Kategorien verliehen. Das Gewandhausorchester Leipzig gehört ebenfalls zu den Preisträgern 2017.