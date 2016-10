MDR veröffentlicht Berichte zu Auftragsvergabe

erschienen am 24.10.2016



Leipzig (dpa) - Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat im vergangenen Jahr Produktionen im Wert von 43,8 Millionen Euro vergeben. Das geht aus dem am Montag vorgelegten Produktionsbericht für 2015 hervor. Davon seien 72,7 Prozent an unabhängige Produzenten und Lizenzgeber geflossen. Die restlichen Aufträge gingen den Angaben zufolge an Unternehmen, an denen der MDR selbst beteiligt ist.

Zudem bestellte der Sender im Jahr 2014 Waren und Dienstleistungen für 74,2 Millionen und 2015 für etwa 68,6 Millionen Euro. Der Anteil der Bestellungen, die an Vertragspartner mit Sitz im MDR-Sendegebiet gingen, stieg von 62,3 Prozent in 2014 auf 75,9 Prozent im vergangenen Jahr. Nach Auftragsvolumen machte der Wert aller Aufträge, die ins Sendegebiet gingen, 31,8 Prozent (2014) beziehungsweise 32,9 Prozent (2015) aus.