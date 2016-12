MDV sucht Finanzquellen für Nahverkehr

erschienen am 05.12.2016



Leipzig (dpa) - Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) sucht nach neuen Finanzierungsquellen für den Nahverkehr im Großraum Leipzig-Halle. Der MDV hat sechs Gutachten vorgelegt, in denen Ideen von einem Bürgerticket über eine anteilige Beteiligung von Grundstücksbesitzern bis hin zu einer ÖPNV-Taxe für Touristen durchgerechnet werden. Die Gutachten seien jetzt an die Landräte und Oberbürgermeister im MDV-Gebiet übergeben worden, sagte MDV-Geschäftsführer Steffen Lehmann am Montag in Leipzig. Die Politik solle nun prüfen, ob sie die Ideen umsetzen will.

Zum MDV gehören die Städte Leipzig und Halle sowie die Landkreise Nordsachsen, Leipzig, der Saalekreis, der Burgenlandkreis sowie der Landkreis Altenburger Land. Jährlich nutzen laut Lehmann 228 Millionen Fahrgäste die Busse und Bahnen im Verbundgebiet.