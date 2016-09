MÃ¤nner mit Softairwaffen lÃ¶sen Polizeieinsatz aus

Männer mit Softairwaffen lösen Polizeieinsatz aus

erschienen am 07.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Drei Männer haben in Leipzig mit Softairwaffen in einem Auto hantiert und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten am Dienstagabend die Polizei alarmiert und gemeldet, dass Personen in einem Auto mit Waffen bedroht würden, wie die Polizei mitteilte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, versuchten die Männer im Alter von 21, 22 und 26 Jahren noch, die Waffen zu verstecken.

Es stellte sich heraus, dass sie die Softairwaffen am Dienstag gekauft hatten und sich in dem Wagen spielerisch bedrohten. Die Polizei stellte die Waffen sicher.