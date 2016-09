Mahnwache an der Fatih-Moschee in Dresden

erschienen am 27.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Nach dem Sprengstoffanschlag auf die Fatih-Moschee der Türkisch-Islamischen Gemeinde in Dresden haben sich am Dienstagabend gut 100 Menschen zu einer Mahnwache eingefunden. Damit wollten sie ihre Solidarität mit Muslimen zum Ausdruck bringen. Bei dem Anschlag am späten Montagabend war niemand verletzt worden. Der Imam befand sich mit seiner Frau und den beiden Söhnen im Gotteshaus. Die Wucht der Detonation drückte die Tür nach innen, außerdem kam es zu Verrußungen in dem Gebäude. Nach Einschätzung der Polizei hätte der Sprengsatz durchaus die ganze Moschee in Brand setzen können. Die Ermittler gehen von einem fremdenfeindlichen Motiv aus.

Der Generalsekretär der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib), Bekir Alboga, sprach mit Blick auf den Anschlag von einem «tragischen Ereignis». «Terrorismus und Gewaltanwendung sind eine Gefahr für uns alle», sagte er der Deutschen Presse-Agentur nach einem Gespräch mit dem Imam der Dresdner Moschee. Für den Prediger und seine Familie müsse vorübergehend eine andere Wohnung gefunden werden. Alboga warnte: «Wenn Politiker ausländerfeindliche Äußerungen machen, fühlen sich Rechtsextremisten in ihrer Theorie bestätigt.» Dies müsse jeder wissen, der versuche, die Themen Islam und Migration für den eigenen politischen Vorteil zu nutzen.