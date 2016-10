Mann aus Asylunterkunft tot in der Weißeritz gefunden

erschienen am 27.10.2016



Schmiedeberg (dpa/sn) - Spaziergänger haben am Donnerstagvormittag in der Weißeritz in Schmiedeberg (Osterzgebirge) die Leiche eines Inders aus der örtlichen Asylunterkunft gefunden. Beamte der Mordkommission und des Landeskriminalamtes untersuchen die Todesumstände, wie die Polizei in Dresden mitteilte. Es werde in alle Richtungen ermittelt, eine Straftat nicht ausgeschlossen, sagte eine Sprecherin. Der 36-Jährige hatte die Unterkunft laut Polizei am Vorabend verlassen und wurde seitdem vermisst.