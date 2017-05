Mann bei Streit schwer mit Messer verletzt

erschienen am 06.05.2017



Pirna/Dresden (dpa/sn) - Bei einem Streit unter fünf Männern in Pirna ist ein 32-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag in Dresden mitteilte. Bei dem 22-jährigen Tatverdächtigen aus Dresden wurden 1,5 Promille Alkohol gemessen. Er wurde festgenommen, ist mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß. Der genaue Tathergang und die Ursache des Streits am Freitagabend müssten erst noch ermittelt werden, hieß es.