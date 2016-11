Mann bei Verkehrsunfall schwer verletzt

erschienen am 21.11.2016



Reichenbach (dpa/sn) - Bei einem Verkehrsunfall in Reichenbach (Landkreis Görlitz) ist ein 81 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er war am Sonntag zu Fuß am Straßenrand unterwegs und wurde dabei von einer 80-jährigen Autofahrerin übersehen, wie die Polizei in Görlitz mitteilte. Die Frau erfasste mit ihrem Wagen den 81-Jährigen. Er wurde schwer verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.