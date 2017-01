Mann fährt in Dresdner Brückengeländer: Hoher Sachschaden

erschienen am 30.01.2017



Dresden (dpa/sn) - Ein 50 Jahre alter Mann ist am Montagnachmittag mit seinem Auto auf der Dresdner Marienbrücke verunglückt. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann am Steuer seines Wagens gesundheitliche Probleme bekommen und war dann schräg über die Fahrbahn in das gegenüberliegende Brückengeländer gefahren. Der Sachschaden wurde auf 60 000 Euro beziffert.