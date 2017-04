Mann im Wald erfroren - Ist es der Iraker, den Männer 2016 an einen Baum fesselten?

erschienen am 19.04.2017



Dorfhain. In einem Waldstück bei Dorfhain (Landkreis Sächsische Schweiz) hat ein Jagdpächter am Montag die Leiche eines Mannes gefunden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, trug der Tote eine Aufenthaltsgenehmigung bei sich, die auf einen 21-jährigen Iraker ausgestellt war. Laut Obduktion ist der Mann erfroren, den Zeitpunkt des Todes konnte die Polizei auf Januar 2017 eingrenzen. Anzeichen auf eine äußere Gewalteinwirkung wurden laut Polizei nicht festgestellt, dennoch hat die Dresdner Mordkommission die Ermittlungen des Falls übernommen.

Aufgrund des Verwesungsgrades der Leiche konnte die Polizei vor Ort nicht die Identität des Mannes feststellen. Mithilfe eines DNA-Abgleichs wird nun überprüft, ob es sich bei dem Toten um den 21-jährigen irakischen Staatsbürger handelt. Der Iraker, auf dem die Aufenthaltsgestattung ausgestellt ist, stand schon einmal im Fokus der Öffentlichkeit. Die Polizei hatte den Mann am 21. Mai 2016 auf dem Parkplatz eines Arnsdorfer Supermarktes an einem Baum gefesselt aufgefunden. Das Amtsgericht Kamenz hatte deshalb Anklage gegen vier deutsche Staatsangehörige im Alter von 29 bis 56 Jahren wegen Freiheitsberaubung erhoben. Sie sollen den Geschädigten aus einem Netto-Markt gezerrt und mit Kabelbindern an einen Baum gefesselt haben.

Die Gerichtsverhandlung des Falles am Amtsgericht Kamenz gegen die vier Angeklagten sollte Montag, den 24.04.2017 stattfinden. In dem Verfahren sollte der Iraker als Zeuge aussagen. Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt. (fp)