Mann in Freital mit 300 Gramm Crystal verhaftet

erschienen am 26.01.2017



Freital (dpa/sn) - Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen haben einen 54-Jährigen in Pesterwitz (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) festgenommen. Die Ermittler fanden bei ihm am Mittwoch rund 300 Gramm Crystal sowie etwa 200 Gramm Marihuana, wie die Polizei Donnerstag mitteilte. Gegen den polizeibekannten Mann lag ein Haftbefehl vor. Die Beamten stellten die Drogen sicher und brachten den Mann in die JVA Dresden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.