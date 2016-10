Mann stirbt nach Flucht vor Polizei

erschienen am 15.10.2016



Leipzig (dpa/sn) - In Leipzig ist ein Autofahrer bei der Flucht vor der Polizei tödlich verunglückt. Als Beamte den 31-Jährigen in der Nacht zum Samstag kontrollieren wollten, versuchte der Mann zu entkommen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Dabei prallte er mit seinem Fahrzeug gegen einen Funkstreifenwagen und einen Laternenmast. Ersten Erkenntnissen zufolge starb der 31-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Beamten blieben unverletzt. Den Angaben nach war der Verunglückte in einem gestohlenen Wagen unterwegs.