Mann von eigenem Auto erschlagen

erschienen am 05.09.2016



Rochlitz (dpa/sn) - Ein Autofahrer ist im Landkreis Mittelsachsen von seinem eigenen Auto erschlagen worden. Der 36-J├Ąhrige kam in der Nacht zum Montag mit seinem Van zwischen Geithain und Wechselburg auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Das Auto ├╝berschlug sich mehrfach, der Fahrer wurde aus dem Wagen geschleudert und geriet unter das Fahrzeug. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache wird noch ermittelt.