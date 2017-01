Mann wegen Hass-Kommentars gegen Abgeordnete verurteilt

erschienen am 19.01.2017



Winsen (Luhe) (dpa/sn) - Wegen Beleidigung der sächsischen Landtagsabgeordneten Sarah Buddeberg ist in Niedersachsen ein 56-Jähriger zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er hatte die Linken-Politikerin als «dumme Rotznase» bezeichnet und einen kritischen Facebook-Eintrag von ihr zum Muttertag mit der Frage kommentiert: «Welche Eltern hat so eine Brut erzogen, welche Eltern haben so einen Abschaum gezeugt...» (Originaltext), wie das Amtsgericht in Winsen (Luhe) am Donnerstag mitteilte. Der Angeklagte habe die Beleidigung eingeräumt und sein Bedauern geäußert. Er habe sich in einem Schreiben bereits bei Buddeberg entschuldigt.

Weil der Mann auch die Nummernschilder seiner Fahrzeuge mit einer Reichsfahne beklebt und damit Hoheitszeichen unkenntlich gemacht habe, verurteilte ihn das Gericht zur Zahlung von insgesamt 2000 Euro Geldstrafe. Das Urteil ist rechtskräftig.