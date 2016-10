Marienberg/Penig: Erneute Grusel-Clown-Attacken

erschienen am 28.10.2016



Marienberg/Penig. Schon wieder haben Grusel-Clowns in der Region ihr Unwesen getrieben. Nach Angaben der Polizei verbreiteten sie dieses Mal in Marienberg und Penig Angst und Schrecken.

In Marienberg traf es eine 15-Jährige, die am Donnerstag gegen 16.40 Uhr zu Fuß auf der Äußeren Annaberger Straße unterwegs war, als plötzlich ein Unbekannter mit Grusel-Clown-Maske auf dem Kopf sowie einem etwa 25 Zentimeter langen Messer in der Hand aus einem Gebüsch sprang und auf die Jugendliche zulief. Die 15-Jährige flüchtete. Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung wurden aufgenommen.

Ähnlich angsteinflößend war die Begegnung einer 36-Jährigen am Donnerstag, kurz nach 7 Uhr in Penig. Die Frau war mit ihrem Citroën auf der Zinnberger Straße unterwegs, als ein Unbekannter mit Grusel-Clown-Maske vom Fußweg torkelnd auf die Fahrbahn lief. Die Frau musste ihr Auto stark abbremsen und ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Sie erstattete Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Wie die Polizei mitteilte, wurde in beiden Fällen die Grenze zwischen einem Streich und einer Straftat klar überschritten worden. Die Polizei rät Opfern solcher "Clown-Attacken, sofort die 110 zu wählen, damit die Polizisten den Hinweisen unverzüglich nachgehen und dem Treiben ein Ende setzen können. (fp)