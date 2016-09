Markus Ulbig fordert Sanktionen bei falschen PÃ¤ssen

Markus Ulbig fordert Sanktionen bei falschen Pässen

erschienen am 19.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) hat harte Konsequenzen für Flüchtlinge mit falschen Pässe gefordert, denen in Deutschland Asyl gewährt wurde. Grundsätzlich müsse man «jeglicher Form von Missbrauch entgegentreten», sagte er am Montag in Dresden. «Und wenn es Hinweise gibt, dass (Asyl-)Entscheidungen getroffen worden sind auf der Grundlagen von gefälschten Pässen, dann muss das natürlich korrigiert werden und das muss dann auch sanktioniert werden.»

Der Freistaat werde sich an der von Bundesinnenminister Thomas de Mazière (CDU) angekündigten Bund-Länder-Gruppe beteiligen - sie soll die von mehreren Bundesländern im Zusammenhang mit unerkannten gefälschten Pässen gegen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erhobenen Vorwürfe prüfen. «Die soll sich in dieser Woche noch treffen», so Ulbig.

Mehrere Bundesländer hatten dem BAMF vorgeworfen, wiederholt gefälschte Pässe von Asylbewerbern nicht erkannt zu haben. In Sachsen sei bisher jedoch kein Fall bekannt, in dem bei einem Asylsuchenden, über dessen Antrag bereits vom BAMF entscheiden worden sei, ein gefälschter Pass festgestellt wurde, sagte Ulbig.