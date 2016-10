Martin Dulig erneut zum SPD-Landesvorsitzenden gewählt

erschienen am 22.10.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Martin Dulig ist erneut zum Vorsitzenden der sächsischen SPD gewählt worden. Auf dem Landesparteitag der Sozialdemokraten in Chemnitz stimmten am Samstag 111 der 138 Delegierten für den 42-jährigen Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten. Das entsprach einer Zustimmung von 84,7 Prozent. Damit verbesserte er sein Ergebnis von 2014 um rund zwei Prozentpunkte.

In einer Rede hatte Dulig sich zuvor zur Koalition mit der CDU bekannt und Ministerpräsident Stanislaw Tillich sein Vertrauen ausgesprochen. Zugleich erneuerte er aber seine Vorwürfe über mangelnde Kritikfähigkeit der CDU im Hinblick auf rechte Tendenzen im Freistaat. In den vergangenen Tagen hatten sich die Koalitionspartner einen heftigen Schlagabtausch geliefert.