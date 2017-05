Marx und Bedford-Strohm mahnen bei Ökumene zur Vorsicht

erschienen am 26.05.2017



Berlin (dpa) - Die evangelische und die katholische Kirche in Deutschland haben ihren Willen nach einer ökumenischen Versöhnung bekräftigt. Auf dem Weg dahin müssten sich aber beide Konfessionen der eigenen Schuld für die Trennung der beiden Kirchen stellen, sagte der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, am Freitag auf dem 36. Evangelischen Kirchentag in Berlin. «Wir dürfen nichts überspringen», ergänzte er bei einer gemeinsamen Bibelstunde. Dennoch bekräftige Marx: «Wollen wir zusammengehen? Wir wollen es!»

Auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, mahnte zur Vorsicht. «Eine zu euphorische Wiedervereinigung wäre fragil.»