Maschinenbauer: Trotz Erfolgen noch Defizite

erschienen am 30.09.2016



Leipzig (dpa) - Die ostdeutschen Maschinenbauer sehen trotz einer erfolgreichen Entwicklung noch erhebliche Defizite. Zwar verzeichneten die Betriebe 2015 mit 16,8 Milliarden Euro ein Allzeithoch im Umsatz, doch der Prozess der Angleichung an Westdeutschland sei auch nach 26 Jahren deutscher Einheit nicht abgeschlossen, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer Ost (VDMA) am Freitag in Leipzig mit. Die ostdeutschen Unternehmen seien sehr kleinteilig aufgestellt, das f√ľhre zu Nachteilen in der Wettbewerbst√§tigkeit. Der VDMA forderte mehr Investitionen in die Infrastruktur und mehr F√∂rdergeld f√ľr die Forschung.

Dem VDMA-Landesverband Ost geh√∂ren 350 Mitgliedsbetriebe in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Th√ľringen mit mehr als 81 000 Besch√§ftigten an.