Maskierter Mann Ã¼berfÃ¤llt VersicherungsbÃ¼ro in Plauen

Maskierter Mann überfällt Versicherungsbüro in Plauen

erschienen am 31.08.2016



Plauen (dpa/sn) - Ein mit Sturmhaube maskierter Mann hat ein Versicherungsbüro in Plauen überfallen und einen vierstelligen Geldbetrag erbeutet. Weil sich der 57 Jahre alte Angestellte am Dienstagnachmittag gewehrt hatte, das Geld herauszugeben, sprühte der Täter mit Reizgas und schlug auf ihn ein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dann griff der Räuber eine Geldtasche und floh unerkannt mit einem niedrigen vierstelligen Betrag.