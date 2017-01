Massive Verletzungen nach Trinkgelage: Haftbefehl

erschienen am 25.01.2017



Görlitz/Niesky (dpa/sn) - Nachdem ein 47-Jähriger in seiner Nieskyer Wohnung (Landkreis Görlitz) durch Schläge mit einem Hammer und Glasbehältnissen schwer verletzt worden ist, hat das Amtsgericht Görlitz Haftbefehl gegen einen 51 Jahre alten Mann erlassen. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Die beiden Männer waren nach einem Trinkgelage offenbar in heftigen Streit geraten, dabei habe der 51-Jährige den Jüngeren durch «massive Gewalteinwirkung» schwere Verletzungen am Kopf und anderen Stellen des Körpers zugefügt. Das Opfer konnte sich den Angaben zufolge zu einem nahe gelegenen Spielcasino retten. Kurz darauf nahm die Polizei den 51-Jährigen vorläufig fest - mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut.