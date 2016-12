Medienpädagogischer Preis für Integrationsprojekte

erschienen am 01.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Integrationsprojekte aus Dresden, Bautzen, Leipzig und Chemnitz, ein Städteporträt, die Erforschung einer Kirche oder ein Projekt zur Erkundung der Natur sind die Gewinner des sächsischen Medienpädagogischen Preises 2016. Die Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) prämierte am Donnerstag in Dresden die besten acht Medienprojekte in drei Alterskategorien sowie zum Sonderthema «Fremder Nachbar» mit insgesamt 15 000 Euro. Dabei wurden die Gefühle junger Menschen in der Fremde, aber auch die deutscher Jugendlicher aufgegriffen, die sich angesichts von Abweisung, Hass und Aggression gegenüber Flüchtlingen fremd im eigenen Land fühlten, erklärte SLM-Präsident Michael Sagurna.

Die mit je 1500 Euro verbundene Auszeichnung erhielten die Dresdner Laborschule für das Begegnungsprojekt «Play Fair - Ich bin wie Du!?», und der Film «Aus der ganzen Welt nach Bautzen» des Leuchtturm Majak e.V.. Preise für beste Medienkompetenz gingen an die Talsperrenschule Thoßfell, die Klangdetektive und das Evangelische Schulzentrum in Leipzig, die Förderschule St. Franziskus Dresden, die Filmwerkstatt und den Verein Radio T in Chemnitz.