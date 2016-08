Medienschiedsgericht soll 2017 erste FÃ¤lle schlichten

Medienschiedsgericht soll 2017 erste Fälle schlichten

erschienen am 01.09.2016



Leipzig (dpa) - Das neue Deutsche Medienschiedsgericht in Leipzig soll 2017 die ersten Streitfälle der Branche schlichten. Er rechne damit, dass das Gericht nächstes Jahr drei bis fünf größere Fälle auf den Tisch bekomme, sagte der sächsische Staatskanzleichef Fritz Jaeckel am Donnerstag in Leipzig. 21 ehrenamtliche Richter stünden bereit, um Streitfragen über Urheberrechte, Lizenzen oder Verwertungsrechte außergerichtlich zu klären. Das Medienschiedsgericht solle eine Alternative zur ordentlichen Gerichtsbarkeit bilden, wo Verfahren oft viele Jahre dauerten.