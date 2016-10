Medizinerkongress beschäftigt sich mit Terrorgefahr

erschienen am 21.10.2016



Leipzig (dpa/sn) - Bei einem dreitägigen Kongress zur Notfallmedizin diskutieren Experten ab Freitag in Leipzig über neue Herausforderungen, die sich durch die Gefahr von Terroranschlägen ergeben. «Notfallmediziner haben es zum Beispiel nach einem Bombenanschlag mit einer ganz anderen Art von Verletzungen zu tun als im Alltag», sagte Prof. André Gries, Leiter der Zentralen Notaufnahme der Uniklinik Leipzig. Auch Schuss- oder Stichverletzungen seien im Alltagsbetrieb von Kliniken eher selten. Dies erfordere auch eine andere Ausstattung von Rettungswagen. Zudem müssten Einsatztaktiken der besonderen Gefahr von Folgeanschlägen nach einem Erstanschlag angepasst werden. Rund 350 Spezialisten werden in Leipzig erwartet.