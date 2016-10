Mehr Anschläge auf muslimische Einrichtungen in Sachsen

erschienen am 01.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Zahl politisch motivierter Straftaten gegen Moscheen und islamische Zentren in Sachsen haben sich in diesem Jahr fast verdoppelt. Waren es 2015 drei Fälle, wurden seit Jahresbeginn laut Innenministerium bisher fünf Attacken registriert. Dabei geht es um Beleidigung - wie das im Februar auf dem Baugelände der Leipziger Moschee abgelegte tote Schwein - oder um Volksverhetzung und Sachbeschädigung. Im Fall einer Dresdner Moschee Ende September handelte es sich um das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion.

Die meisten Angriffe haben einen rechten Hintergrund, nur in einem Fall gehen die Ermittler von einem linken Phänomen aus. 2011 und 2012 gab es je zwei solcher Vorfälle, 2013 vier. 2001 bis 2010 sowie 2014 wurden keine derartigen Vorkommnisse erfasst, hieß es.