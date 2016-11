Mehr Bewerber für Ausbildung: dennoch viele freie Stellen

erschienen am 10.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Im zurückliegenden Ausbildungsjahr haben sich in Sachsen mehr Jugendliche für eine Lehre beworben. Von Oktober 2015 bis September 2016 meldeten sich knapp 22 000 Jungen und Mädchen bei den Arbeitsagenturen auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle - 3,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie die Regionaldirektion am Donnerstag mitteilte. Auf der anderen Seite gab es auch mehr Ausbildungsstellen: Die Unternehmen hatten rund 21 700 zu vergeben, ein Plus von 6,6 Prozent. Den Angaben zufolge konnten 92,5 Prozent der Stellen besetzt werden. Zum Ende des Ausbildungsjahres gab es damit 1632 unbesetzte Lehrstellen sowie 549 unversorgte Bewerber.