Mehr Ehrenamtliche für den Sport gesucht

erschienen am 19.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsen möchte mehr Ehrenamtliche für den Sport gewinnen. Dazu wird das Projekt «Komm! Engagier Dich im Sportverein» aufgelegt, wie das Innenministerium am Montag in Dresden mitteilte. Es ist Teil einer Vereinbarung zwischen dem Landesportbund und dem Ministerium, die am Montag in Dresden unterzeichnet wurde. Die Vereinbarung regelt Zuwendungen des Landes an den Sportbund in Höhe von je 20,5 Millionen Euro für die beiden kommenden Jahre. Nach Angaben des Ministeriums können die Sportvereine auf steigende Mitgliederzahlen verweisen. Anfang 2016 gab es 641 293 Mitglieder in den insgesamt 4486 Vereinen des Landessportbundes Sachsen - 17 811 Mitglieder mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.

Die Zahl der Ehrenamtler, die als Vorstand, Übungsleiter und als Kampf- oder Schiedsrichter arbeiten, beläuft sich nach Angaben des Sportbundes auf 81 650 - 55 030 Männer und 26 620 Frauen. Sie arbeiten im Schnitt 15 Stunden pro Monat.