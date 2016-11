Mehr Festnahmen 2015 durch Bundespolizei

erschienen am 04.11.2016



Pirna (dpa/sn) - Die wegen der Flüchtlingskrise zeitweise wieder eingeführten Grenzkontrollen haben auch das normale Geschäft der Bundespolizei in Sachsen für 2015 verstärkt. Im Grenzgebiet zu Polen und Tschechien, an Bahnhöfen und Flughäfen wurden laut Statistik mehr per Haftbefehl im In- und Ausland Gesuchte oder Personen, deren Strafe nach einem Urteil noch offen ist, festgenommen. Das wirke sich auch auf die Bilanz 2016 noch aus, sagte Sprecher Bernd Förster. «Die beiden Jahre hatten eine Eigendynamik durch die Massenmigration.» Für 2015 stehen 1646 Festnahmen zu Buche, ein Plus von 280 zu 2014. Bis Ende Oktober 2016 klickten bei 1069 Erwachsenen die Handschellen.