Mehr Nachfrage nach Carsharing-Angeboten

27.08.2016



Leipzig (dpa) - Carsharing in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt erfreut sich vor allem in den größeren Städten wachsender Beliebtheit. Rund 26 000 Menschen hätten sich bei Teilauto, dem größten Anbieter in der Region, registriert, sagte Unternehmenssprecherin Franziska Wilhelm. In den vergangenen fünf Jahren verdoppelten sich ihr zufolge die Nutzerzahlen. Besonders in großen Städten mit gut getakteten öffentlichen Verkehrsmitteln seien geteilte Fahrzeuge gefragt. Dazu zählen etwa Dresden, Leipzig und Erfurt. Aus Sicht eines Verkehrssoziologen trägt das Konzept jedoch nicht zu einer besseren Umweltbilanz bei.