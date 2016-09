Mehr als 10 000 Teilnehmer zur Anti-TTIP-Demo erwartet

erschienen am 16.09.2016



Leipzig (dpa) - Zu einer Demonstration gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA erwarten die Veranstalter am Samstag mehr als 10 000 Teilnehmer in Leipzig. Die Demonstration soll um 12.00 Uhr starten und über den Leipziger Innenstadtring führen. Es werden Teilnehmer aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen anreisen, wie der Sprecher der Veranstalter, Maximilian Becker, mitteilte. Zu den Organisatoren der Demo zählen unter anderem der Deutsche Gewerkschaftbund, Verdi, Attac sowie der Naturschutzbund BUND.

Bundesweit sind am Samstag nahezu zeitgleich sieben Demonstrationszüge geplant. Neben Leipzig soll auch in Köln, München, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg und Berlin gegen die Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada protestiert werden.