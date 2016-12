Mehr als 100 000 Euro aus Geldautomat gestohlen

Diebe haben einen Geldautomaten gesprengt und dabei mehr als 100 000 Euro erbeutet. Möglicherweise können sie damit allerdings nichts anfangen.

erschienen am 08.12.2016



Bischofswerda (dpa/sn) - Unbekannte haben in Bischofswerda (Landkreis Bautzen) einen Geldautomaten gesprengt. Die Diebe erbeuteten am frühen Donnerstagmorgen dabei mehr als 100 000 Euro, wie die Polizei nach Sichtung des verbliebenen Bargelds mitteilte. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz wurde der freistehende Pavillon, in dem der Automat aufgestellt war, weitgehend zerstört. Der dabei entstandene Sachschaden liegt laut Schätzung der betroffenen Sparkasse im sechsstelligen Bereich.

Ob die Diebe mit ihrer Beute etwas anfangen können, ist allerdings zu bezweifeln: Laut Polizei sind die Geldkassetten mit Farbpatronen gesichert, die explodieren, wenn man die Kassetten gewaltsam öffnet. Diese Markierung färbe den gesamten Inhalt rot und sei sehr hartnäckig. Die Polizei bittet Zeugen, denen rotgefärbte Geldscheine auffallen, daher dringend, sich zu melden.

Anwohner hatten am frühen Donnerstagmorgen einen lauten Knall vernommen und die Polizei informiert. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren, die Polizei nahm Ermittlungen auf.