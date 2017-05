Mehr sächsische Rentner überschuldet

erschienen am 03.05.2017



Dresden (dpa/sn) - In Sachsen nehmen mehr Rentner die Schuldnerberatung in Anspruch - mit immer größeren Geldsorgen. Das geht aus Antworten von Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) auf Anfragen der Linke-Abgeordneten Susanne Schaper hervor. Waren demnach 2014 noch 1308 beratungssuchende Senioren mit durchschnittlich 37 356 Euro verschuldet, stieg ihre Zahl 2015 auf 1418 mit durchschnittlich 55 472 Euro Schulden.

Am häufigsten betroffen war die Gruppe der unter 65-jährigen Rentner. Hier nahmen 962 Menschen die Hilfe der Beratungsstelle in Anspruch. Den mit durchschnittlich 63 026 Euro größten Schuldenberg hatten die über 70-Jährigen zu bewältigen. 209 von ihnen suchten 2015 die Schuldnerberatung auf. Zahlen für 2016 liegen Klepsch zufolge noch nicht vor.

Weil die Zahlen der Beratungsstellen auf freiwilligen Angaben der Betroffenen beruhen, geht Schaper von einer hohen Dunkelziffer aus. Die Gründe seien vielfältig, «darunter das sinkende Rentenniveau und die abnehmende Höhe der Zahlbeträge bei den Rentenzugängen». Auch deshalb müsse sich die Staatsregierung im Bund für ein höheres Rentenniveau und eine schnellere Angleichung des Ost-Rentenwerts an das Westniveau einsetzen.