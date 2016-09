Mehrere Tausend Menschen bei Anti-TTIP-Demo in Leipzig

erschienen am 17.09.2016



Leipzig (dpa) - Mehrere Tausend Menschen haben nach Angaben der Veranstalter am Samstag in Leipzig gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA demonstriert. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zu Teilnehmerzahlen. Die Veranstalter hatten im Vorfeld mit 10.000 Demonstranten gerechnet. Genaue Zahlen sollte es am Nachmittag geben. Laut Polizei kam es zu keinen Zwischenfällen. Zu der Demo hatten unter anderem der Deutsche Gewerkschaftbund, Verdi, Attac sowie der Naturschutzbund BUND aufgerufen. Zeitgleich war auch in Köln, München, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg und Berlin gegen die Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada protestiert worden. Laut Polizei kamen dabei jedoch weniger Teilnehmern als von den Veranstaltern erhofft.