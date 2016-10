Mehrere Verletzte bei zwei UnfÃ¤llen auf der A4

Mehrere Verletzte bei zwei Unfällen auf der A4

erschienen am 08.10.2016



Bautzen (dpa/sn) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 4 bei Bautzen sind fünf Menschen verletzt worden. Ein 81-Jähriger Autofahrer hatte am Freitagabend anscheinend übersehen, dass ein vor ihm fahrender Wagen bremste, wie die Polizei in Görlitz am Samstag mitteilte. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der vorausfahrende Wagen auf die andere Fahrspur geschoben und prallte gegen ein weiteres Auto, das wiederum gegen einen stehenden Lastwagen fuhr. Der 81 Jahren alte Unfallverursacher und seine 80 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die Fahrer der anderen beiden Autos sowie eine Insassin wurden leicht verletzt.

Wegen der Bergungsarbeiten war die A4 in Richtung Görlitz für drei Stunden gesperrt. Es bildete sich ein zehn Kilometer langer Stau. An dessen Ende verlor eine 26-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen und wurde schwer verletzt. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Hinweisschild.