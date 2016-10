Mehrere tausend Menschen bei Pegida in Dresden

erschienen am 16.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Unter starkem Polizeiaufgebot haben am Sonntagmittag auf dem Dresdner Theaterplatz mehrere tausend Anhänger des Pegida-Bündnisses mit einer Demonstration begonnen. Laut der Forschungsgruppe «Durchgezählt» haben sich zwischen 6500 und 8500 Menschen versammelt. Mehrere hundert Gegendemonstranten protestierten in einiger Entfernung gegen die Veranstaltung.

Die Anhänger der «Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes» (Pegida) wollten mit der Kundgebung ihr zweijähriges Bestehen begehen. Laut Polizei ist es bisher zu keinen größeren Zwischenfällen gekommen. Die sächsischen Polizisten werden von Beamten aus anderen Bundesländern unterstützt.

Anmelder von Gegenkundgebungen hatten berichtet, dass ihr Protest von der Stadt mit Hinweis auf eine islamistische Bedrohung eingeschränkt worden sei. Ein Stadtsprecher wies die Behauptung zurück. Von einer islamistischen Bedrohung sei nie die Rede gewesen.