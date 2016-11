Mehrheit der Sachsen hält Deutschland für "überfremdet"

Das Institut dimap hat die Stimmung in Sachsen erkundet. Manche Resultate sind überraschend, einige schrecken Politiker auf.

Von Tino Moritz

erschienen am 22.11.2016



Dresden. Die Sachsen haben nur wenig Vertrauen in die Demokratie und weisen Ressentiments vor allem gegenüber Muslimen auf. Das sind Ergebnisse des erstmals erhobenen Sachsen-Monitors, für den das Meinungsforschungsinstitut dimap im Auftrag der Staatsregierung vom 8. August bis zum 4. September 1013 nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Sachsen persönlich befragte.

Davon stimmten 58 Prozent der Aussage zu, dass Deutschland "durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet" sei. 18 Prozent waren der Ansicht, dass "die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen" seien. 39 Prozent bejahten, dass Muslimen die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden solle, 32 Prozent hielten homosexuelle Beziehungen für "unnatürlich".

Der Fragenkatalog war von dimap, der Staatskanzlei und einem fünfköpfigen Beirat unter Leitung des Chefs der Landeszentrale für politische Bildung, Frank Richter, erarbeitet worden. Laut Beirat handelt es sich um "beunruhigende" Ergebnisse und "alarmierende Kennziffern von extrem rechtem, gruppenbezogen menschenfeindlichem und rassistischem Gedankengut".

Staatskanzleichef Fritz Jaeckel (CDU) sieht im Sachsen-Monitor, der laut Koalitionsvertrag jährlich erhoben werden soll, ein "ehrliches Ergebnis". Zwar zeigten sich die meisten Sachsen mit ihren Lebensumständen zufrieden, es gebe aber eben auch eine "große Minderheit, die Schwierigkeiten mit unserem politischen System, mit der Demokratie und ihrer eigenen Mitwirkung" habe. Die Regierung werde "jede einzelne Zahl" auswerten und die politische Bildung stärken. Laut Sachsen-Monitor sind 61 Prozent der Sachsen mit der Arbeit der Staatsregierung zufrieden.

Für den MDR hat Infratest dimap derweil per Telefoninterviews von 1000 Sachsen in der vergangenen Woche ermittelt, dass bei einer Landtagswahl CDU und SPD derzeit mit zusammen 46 Prozent keine Mehrheit mehr besäßen. Grund dafür ist vor allem die AfD, die mit 25 Prozent ihr 9,7-Prozent-Ergebnis zur Wahl 2014 mehr als verdoppelt und die mit Abstand zweitstärkste politische Kraft wäre. Verluste müssen vor allem CDU und Linke verkraften. AfD-Generalsekretär Uwe Wurlitzer sieht in der Umfrage den Beleg, dass sich seine Partei auf dem richtigen Weg befinde. Er glaube aber nicht, dass die 25 Prozent "das Ende der Fahnenstange" seien. Regulär findet die nächste Landtagswahl in Sachsen erst im Spätsommer 2019 statt.