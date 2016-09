Merkel-Fan: GeflÃ¼chteter Syrer tritt CDU Sachsen bei

Merkel-Fan: Geflüchteter Syrer tritt CDU Sachsen bei

erschienen am 13.09.2016



Großenhain/Dresden (dpa/sn) - Weil er die Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstützt, ist ein syrischer Flüchtling der CDU Sachsen beigetreten. «Ich bewundere sie und ihre Politik, sie hat viel für uns getan», sagte der 41-jährige Imad Kharma am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Viele Parteien kritisierten die CDU für ihre Flüchtlingspolitik. «Sie hat uns unterstützt und nun wollen wir mit ihr arbeiten.» Er sei stolz, in der Partei Mitglied zu sein und hoffe, Merkel eines Tages persönlich zu treffen. Als Nicht-EU-Bürger ist Kharma zunächst Gastmitglied im Ortsverband Großenhain (Landkreis Meißen). Sachsens CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer sprach von einem «besonderen Fall.» Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.