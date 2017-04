Messerstiche und fliegende Steine bei Massenschlägerei

erschienen am 10.04.2017



Leipzig (dpa/sn) - Bei einer Massenschlägerei sind in Leipzig drei Menschen durch Steinwürfe und Messerstiche verletzt worden. Bei dem gewaltsamen Streit am Sonntagabend waren mindestens 25 Menschen beteiligt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Schlägerei habe in einer Grünanlage begonnen und sich dann in eine haltende Straßenbahn verlagert. Weitere Details zu den Hintergründen gab die Polizei am Morgen nicht bekannt.