Meteorologe:Â Â«Der Herbst kommtÂ»

Meteorologe: «Der Herbst kommt»

erschienen am 30.09.2016



Leipzig (dpa) - Das Wochenende wird ungemütlich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. «Der Herbst kommt zu uns», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig am Freitag. Am Samstag bewegt sich eine breite Regenfront von Thüringen nach Sachsen und Sachsen-Anhalt. Einzelne Gewitter sind möglich. Die Temperaturen steigen bis auf 23 Grad Celsius. Der Sonntag zeigt sich wechselhaft mit einzelnen Schauern und kleinen Auflockerungen. Windböen pusten durchs Tiefland. In den Gebirgen sinken die Temperaturen auf unter 15 Grad Celsius. Die kommende Woche behalte ihren «herbstlichen Charakter», so der DWD-Sprecher.