Meteorologen geben Hitzewarnung heraus

26.06.2016

freiepresse.de

Sachsen Arno Burgi/ARCHIV Sommer zeigt sich nun von seiner angenehmen Seite Leipzig (dpa) - Nach der Hitzewelle mit Gewittern zeigt sich der Sommer in den kommenden Tagen von seiner angenehmeren Seite. Die Temperaturen liegen ... weiterlesen

08.07.2016

freiepresse.de

Sachsen Martin Schutt Wechsel von Sonne und Wolken am Wochenende Leipzig (dpa) - In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zeigt sich das Wetter am Wochenende von seiner freundlichen Seite. Nach Regen am Freitag bleibt ... weiterlesen

24.06.2016

freiepresse.de

Sachsen Julian Stratenschulte Gewitter beenden am Wochenende Hitzewelle: zuvor bis 37 Grad Leipzig (dpa/sn) - Gewitter werden am Wochenende die Hitzewelle in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beenden. Am Freitag klettern die Temperaturen ... weiterlesen