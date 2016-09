Mexikanischer Senat empfÃ¤ngt BundesratsprÃ¤sident Tillich

Mexikanischer Senat empfängt Bundesratspräsident Tillich

erschienen am 13.09.2016



Mexiko-Stadt (dpa) - Mit einer Sondersitzung hat der mexikanische Senat Bundesratspräsident Stanislaw Tillich (CDU) empfangen. Der sächsische Ministerpräsident bezeichnete den Föderalismus in Deutschland und Mexiko als eine Chance. «Wettbewerb belebt das Geschäft und Kooperation sorgt für den nötigen Ausgleich», sagte Tillich am Dienstag in seiner Rede vor der Parlamentskammer, in der die mexikanischen Bundesstaaten vertreten sind. Lob gab es für den Umgang Deutschlands mit den Flüchtlingen: «Mit Mauern und Zäunen werden Probleme nicht gelöst», sagte Senatspräsident Pablo Escudero Morales. Mexiko ist sowohl Herkunfts- als auch Durchgangsland zahlreicher Migranten, die in die USA einreisen wollen.