Mieter nach Wohnungsbrand schwer verletzt im Krankenhaus

erschienen am 22.10.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Ein 42-jähriger Mann ist bei einem Feuer in seiner Wohnung in Chemnitz schwer verletzt worden. Der Brand war am späten Freitagabend ausgebrochen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Ursache ist noch unklar, ebenso wie die Höhe des entstandenen Schadens. Die anderen Bewohner des Mietshauses konnten nach der Löschung des Feuers und der Belüftung des Treppenhauses in der Nacht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.