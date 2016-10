Mietnebenkosten in Sachsen geringer als im Bundesschnitt

Wohnungsmieter zahlen im Freistaat vergleichsweise hohe Betriebskosten. Dennoch kommen sie im Durchschnitt besser weg als Mieter in den anderen Bundesländern.

Von Jürgen Becker

erschienen am 07.10.2016



Leipzig. Die Mieter in Sachsen zahlen durchschnittlich 2,27 Euro Betriebskosten pro Quadratmeter im Monat. Damit werden im Freistaat für Heizung, Wasser, Abwasser und ähnliches zehn Cent mehr als im bundesweiten Durchschnitt fällig. Rechnet man aber alle Nebenkosten zusammen, zu denen zum Beispiel auch Versicherungen und die Grundsteuer zählen, müssen die Mieter im Freistaat mit 2,93 Euro 25 Cent weniger pro Quadratmeter im Monat für die sogenannte zweite Miete berappen als der Bundesdurchschnitt. Das geht aus dem Betriebskostenspiegel hervor, den der Mieterbund Sachsen aus Abrechnungen für das Jahr 2014 ermittelt hat. Einzelne Rechnungen können davon aber wegen der regional großen Unterschiede bei der Höhe der Grundsteuer und wegen erheblicher Preisdifferenzen bei den Ver- und Entsorgern stark abweichen.

Dem Mieterbund zufolge sind in Sachsen 2014 die Kosten für Heizung und Warmwasser erstmals seit Langem wieder gesunken, und zwar gegenüber 2013 um rund 15 Prozent auf im Schnitt 1,38 Euro je Quadratmeter im Monat. Hinzu kommen 33 Cent für Wasser und Abwasser. Damit liegt der Freistaat in etwa auf Westniveau, aber deutlich unter dem ostdeutschen. Zudem sind Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßen- und Gebäudereinigung, Gartenpflege und die Versicherung in Sachsen im Schnitt günstiger als in den alten Bundesländern, während die Kosten für den Hauswart etwas höher sind.

Unterm Strich mussten die Mieter in Sachsen für das Abrechnungsjahr 2014 im Schnitt 22 Cent weniger Nebenkosten pro Quadratmeter im Monat zahlen als für das Jahr zuvor. Dem Verband der Sächsischen Wohnungsgenossenschaften zufolge waren die Betriebskosten im Freistaat zuvor zwischen 2008 und 2013 stark angestiegen, und zwar für einzelne Posten um bis zu 50 Prozent.

Für das Abrechnungsjahr 2015 erwartet der Mieterbund keine böse Überraschung für die Mieter. "Bei uns sind Warmwasser und Heizung immer die größten Kostenblöcke", sagt die sächsische Vorsitzende Anke Matejka. "Bei Wasser und Abwasser hat es keine nennenswerten Preiserhöhungen gegeben und die Heizöl-, Gas- und Fernwärmepreise sind sogar noch einmal gesunken."