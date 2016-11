Millionen Menschen leiden an Schlafstörungen

erschienen am 01.12.2016



Dresden (dpa) - 4,8 Millionen Menschen in Deutschland leiden nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) an behandlungsbedürftigen Ein- und Durchschlafstörungen. DGSM-Vorstand Hans-Günter Weeß spricht von einer Volkskrankheit. «Wir sind eigentlich eine schlaflose Gesellschaft», sagte er vor der Jahrestagung seiner Gesellschaft in Dresden. So schliefen 18 Prozent der Spitzenkräfte der Wirtschaft und ein Drittel der Spitzenpolitiker weniger als fünf Stunden täglich. «Wir ticken falsch, wenig Schlaf wird mit Fleiß und Tüchtigkeit assoziiert.» Die DGSM fordert ein anderes Bewusstsein für das aus ihrer Sicht bisher unterschätzte menschliche Grundbedürfnis nach Schlaf.