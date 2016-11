Ministerin begrüßt Berufung von Raphael Gross

erschienen am 11.11.2016



Dresden/Leipzig (dpa/sn) - Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) hat die Berufung von Raphael Gross, Direktor des Leipziger Simon-Dubnow-Instituts, in die Limbach-Kommission zur Rückgabe von NS-Raubkunst begrüßt. Mit seiner Kompetenz werde er die Arbeit des Gremiums befruchten und die lückenlose Aufarbeitung des nationalsozialistischen Kunstraubs sowie die Rückgabe der unrechtmäßig entwendeten Kunstwerke befördern, teilte die Ministerin am Freitag in Dresden mit.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hatte am Donnerstag neben Gross auch den Judaist Gary Smith, früherer Direktor der American Academy in Berlin, neu in das Gremium berufen.

Die Kommission war 2003 von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden eingerichtet worden. Sie soll bei Differenzen über die Rückgabe von Kulturgütern vermitteln, die unter den Nazis ihren Eigentümern entzogen wurden.