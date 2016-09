Ministerin ruft zur Teilnahme am Geschichtswettbewerb auf

erschienen am 08.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Bildungsministerin Brunhild Kurth (CDU) ruft Sachsens Schüler zur Teilnahme am 25. Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten auf. Dieser widmet sich dem Thema «Religion macht Geschichte». Die sächsischen Schüler wünschten sich mehr aktuelle Themen und politische Bildung im Unterricht, erklärte Kurth. Politische Bildung setze aber geschichtliches Wissen voraus. Der Wettbewerb greife die aktuellen Diskussionen um Religion auf. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre. Auf Landes- und Bundesebene gibt es 550 Geldpreise zu gewinnen. Im vorigen Jahr hatten sich in Sachsen 272 Schüler mit 86 Beiträgen beteiligt.