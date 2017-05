Ministerium und Verein suchen Sachsens «Globale Klasse»

erschienen am 18.05.2017



Dresden (dpa/sn) - An Sachsens Schulen wird die beste Klasse in Sachen nachhaltiges globales Lernen gesucht. Gefragt sind Methoden und Aktivitäten zu Themen wie Umweltgerechtigkeit, Klimawandel oder Migration im Unterricht für die Sekundarstufe, wie der Dresdner Verein arche noVa am Donnerstag mitteilte. Der Wettbewerb solle Schüler, Lehrer und Eltern ermutigen, über den Tellerrand zu schauen. «Exzellente Bildung ist mehr als die Summe guter Noten.» Es brauche Jugendliche, die die globalen Entwicklungen kennen und einordnen könnten, weil sie die Welt von morgen mitgestalten.

Der Schulwettbewerb wird vom Kultusministerium gefördert und ist Teil des europäischen Projekts «S.A.M.E. World». Im Zuge des europaweiten Wettbewerbs «Mein nachhaltiges Klassenzimmer» gibt es dabei auch die Chance auf eine Klassenfahrt nach Sintra (Portugal).