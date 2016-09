MinisterprÃ¤sident Tillich verurteilt Anschlag

Ministerpräsident Tillich verurteilt Anschlag

erschienen am 27.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hat den «feigen Anschlag» auf die Moschee in Dresden «auf das Schärfste» verurteilt. «Dies ist nicht nur ein Anschlag auf die Religionsfreiheit und die Werte einer aufgeklärten Gesellschaft, sondern hier wurde auch bewusst der Tod von den in der Moschee lebenden Menschen in Kauf genommen», sagte er am Dienstag. Die Polizei arbeite mit Hochdruck seit der Nacht an der Aufklärung, «um auch die öffentliche Sicherheit noch weiter zu verbessern».