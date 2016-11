Mit einer Fremdsprache zum Abitur

Sachsen lockert die Anforderungen in der gymnasialen Oberstufe. Der Landesschülerrat jubelt, die Elternvertreter fühlen sich bei den Plänen übergangen.

Von Oliver Hachund Sarah Hofmann

erschienen am 22.11.2016



Dresden. Nach massiven Beschwerden von Schülern und Eltern über die große Unterrichtsbelastung an sächsischen Gymnasien lenkt der Freistaat jetzt ein. Das Kultusministerium in Dresden bestätigte auf Anfrage, dass die Anforderungen in der gymnasialen Oberstufe bereits ab dem Schuljahr 2017/2018 deutlich gesenkt werden.

Demnach müssen die Schüler in der elften und zwölften Klasse statt drei Naturwissenschaften und zwei Fremdsprachen künftig entweder eine Naturwissenschaft oder eine Fremdsprache weniger belegen. Außerdem fließen nur noch 40 Kurshalbjahresergebnisse, also Noten aus je 10 Fächern in vier Halbjahren, in die Abiturnote ein. Das entspricht der Mindestanforderung der Kultusministerkonferenz an die allgemeine Hochschulreife in Deutschland. Einige belegte Kurse müssen damit nicht mehr in die Gesamtqualifikation eingebracht werden. Bislang wurden in Sachsen die Ergebnisse aus 13 Fächern (52 Kurshalbjahresergebnisse) in den Abi-Durchschnitt einbezogen. Schließlich wird im Freistaat auch Biologie wieder als Leistungskursfach eingeführt.

"Unser Ziel ist, die Unterrichtsbelastung der Schüler in allen Bereichen zu senken", sagte der Sprecher des Kultusministeriums, Dirk Reelfs. Die Änderungen in der gymnasialen Oberstufe seien Teil eines Gesamtpakets, das Ministerin Brunhild Kurth (CDU) bereits im Frühjahr auch für andere Schularten angekündigt habe. Zur Situation an den Gymnasien sagte Reelfs: "Die Klagen waren sehr massiv." Eltern hätten von "kindeswohlgefährdender Unterrichtsbelastung" gesprochen; wissenschaftliche Untersuchungen hätten die extrem hohen Anforderungen bestätigt, die im Jahr 2008 eingeführt wurden.

Der Landesschülerrat begrüßte die Entscheidung. "Das sächsische Abitur ist im Vergleich mit anderen Bundesländern sehr schwer und das zieht die Notendurchschnitte nach unten", sagte der Vorsitzende Friedrich Roderfeld. Das erschwere für die sächsischen Schüler den Zugang zu den Hochschulen. Rodefeld lobte die Reduzierung der ins Abitur einzubringenden Punkte und die Beschränkung auf zwei Pflicht-Naturwissenschaften.

Der Landeselternrat erklärte, man sei in die Entscheidung nicht einbezogen worden. "Dabei steht in der Landesverfassung, dass die Eltern über die Bildung der Kinder entscheiden", betonte der Vorsitzende Peter Lorenz. Man werde die Vorschläge nun wohlwollend prüfen. Skeptisch äußerte sich der Elternvertreter zur Abschaffung der zweiten Pflicht-Fremdsprache: "So kann man doch kein Abitur machen."