Mitarbeiter wegen Brandstiftung in Dönerfabrik verurteilt

erschienen am 10.01.2017



Bautzen/Hoyerswerda (dpa/sn) - Drei Jahre nach dem Feuer in einer Dönerfabrik in Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) hat die Außenkammer Bautzen des Landgerichts Görlitz am Dienstag einen Mann wegen schwerer Brandstiftung und vorsätzlicher Körperverletzung zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der Angeklagte hatte die Tat eingestanden, wie ein Gerichtssprecher sagte. Das von der Staatsanwaltschaft vermutete Motiv Versicherungsbetrug mit zwei Mittätern hielten die Richter für nicht bewiesen. Sie gehen davon aus, dass der Angeklagte allein handelte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

In dem Komplex der ehemaligen Molkerei hatte es im Januar 2014 gebrannt. Dabei waren zwei Kleinkinder schwer verletzt worden, die mit ihrer Mutter über der Produktionshalle wohnten. Sie erlitten eine Rauchgasvergiftung. Ursprünglich gab es drei Tatverdächtige, darunter der Firmeneigentümer. Er und ein Mann waren aber freigesprochen worden. Der nun Verurteilte arbeitete zeitweise in der Dönerfabrik, wie der Gerichtssprecher sagte. Er befindet sich in Untersuchungshaft.